طالب جامعي يناقش الدكتوراة تحت إشراف رئيس الحكومة

بالرغم من كونه رئيسا للحكومة، شارك سعد الدين العثماني، مساء أمس الجمعة، في مناقشة أطروحة دكتوراة لطالبة جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك بصفته مشرفا على دكتورة الطالب الباحث.
العثماني، خريج دار الحديث الحسنية، أشرف على أطروحة دكتوراه الطالب الباحث ربيع شكير، تحت عنوان “القراءات القرآنية وأثرها في فهم القرآن الكريم وتدبره”.
وشرع العثماني في الإشراف على دكتورة الطالب، إلى جانب المرحوم الدكتور التهامي الراجي منذ سنة 2014.
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