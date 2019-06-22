توتنهام يضع شرطا صعبا أمام الريال مقابل إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وضع شرطا صعبا أمام ريال مدريد الإسباني مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الدانماركي، كريستيان إريكسن.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" فإن توتنهام اشترط أن يكون لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو ضمن الصفقة كي يوافق عليها، علما بأن النادي الملكي سبق وأن قدم عرضا قيمته 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب لاعب الوسط داني سيبايوس.
ويفضل توتنهام الحصول على خدمات لاعب أكثر خبرة من سيبايوس البالغ من العمر 22 عاما، ويتطلع لتواجد أسينسيو في الصفقة، حتى ولو تحقق ذلك بمبدأ الإعارة لموسم واحد.
وأضافت "ذا صن" أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، لا يبدو متحمسا لفكرة التخلي عن أسينسيو، لاسيما وأن النادي الملكي رفض عرضا من يوفنتوس للاستغناء عنه.
وانتقل أسينسيو من مايوركا إلى ريال مدريد عام 2015، ومع "الميرينغي" تحول إلى لاعب دولي خاض 22 مباراة مع المنتخب الإسباني.
وفي حال رفض ريال مدريد وضع أسينسيو في الصفقة، فإنه سيفسد على نفسه فرصة التعاقد مع إريكسن الذي بدوره انتقل إلى توتنهام عام 2013 قادما من أياكس مقابل 10.9 مليون جنيه إسترليني.
ويمتد عقد إريكسن مع توتنهام لعام واحد، ولا تبدو مؤشرات التفاوض بين الطرفين بشأن التجديد إيجابية، علما بأن اللاعب الدنماركي ألمح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول إلى أن الوقت ربما حان لخوض تجربة جديدة.
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