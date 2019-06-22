برشلونة يحدد موعد حسم صفقته الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني بات على اعتاب إبرام صفقة جديدة من أجل تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم السبت، إنه سيتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل، عن توقيع الحارس البرازيلي نيتو للبارسا قادمًا من صفوف فالنسيا، مقابل رحيل نظيره الهولندي ياسبر سيليسين إلى الخفافيش.
وأضافت أن الاتفاق بين الناديين، يتضمن دفع البارسا 25 مليون يورو، رغم أن الصفقة لن تكون تبادلية من الناحية الفنية، حيث سيوقع نيتو لبرشلونة أولا، وبعد ذلك سينتقل سيليسين إلى فالنسيا.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى لضم نيتو، قبل 30 حزيران/يونيو الجاري، على أن يرحل سيليسين في بداية تموز/يوليو، لتكون صفقته جزءًا من ميزانية موسم (2019-2020).
وأبرزت "سبورت" أن رغم كون نيتو الحارس الأول في فالنسيا، لكن علاقته مع المدرب مارسيلينو المتوترة، هي السبب وراء رغبته في الرحيل، نظرًا لغضبه من طريقة تعامل المدير الفني في المداورة بين الحراس، حيث أصيب بخيبة أمل لعدم المشاركة أساسيًا في نهائي كأس الملك ضد برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المحتملة الأخرى بين برشلونة وفالنسيا، والمتمثلة في رحيل الثنائي رافينيا ودينيس سواريز عن البلوغرانا، ستحتاج فترة أطول لإبرامها.
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