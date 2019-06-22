قرار من شركات الطيران الهندية بشأن المجال الجوي الايراني

وكانت مجموعة من شركات الطيران حول العالم أعلنت، الجمعة، تغيير مسارات تحليق طائراتها وتجنب المجال الجوي الإيراني "لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة".
وتأتي هذه الإعلانات، بعد إسقاط إيران، الخميس، طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز، فيما ينتظر العالم رد واشنطن.
وهددت إيران، اليوم السبت، واشنطن من أن أي هجوم على أراضي البلاد ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأميركية في المنطقة.
وقال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن "إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أميركا وحلفائها" في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت مبكر الجمعة، أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.
وقال ترامب إنه تراجع عن الضربة لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا وألمح إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.
وحذرت السلطات الأميركية من أن الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ في هذه المنطقة.
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