الموريتانيون ينتخبون رئيسا جديدا والغزواني الأوفر حظا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الناخبون في موريتانيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس محمد ولد عبدالعزيز في الانتخابات الرئاسية التي تمثل نقطة تحول في تطور النظام السياسي الموريتاني والتداول السلمي للسلطة في البلاد. 6 مرشحين يتنافسون على خلافة ولد عبدالعزيز من بينهم محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق الأوفر حظا بالفوز. المرشحون يتنافسون على أصوات مليون و500 ألف ناخب يحق لهم التصويت من بين 4 ملايين موريتاني.

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