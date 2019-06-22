سياسي إيراني: نطالب الولايات المتحدة بدعم قوى المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ماجد صادق بور المدير السياسي لمنظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية "نحن نريد من صناع السياسات والشعب الأمريكي أن يعلموا أن الإيرانيين هنا مثل الشعب الإيراني يريدون تغيير النظام لنظام ديمقراطي لا داعٍ لوجود أي نزاع عسكري على أرض إيران، فالشعب الإيراني قادر على إصلاح هذا النظام ويجب على المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة وفرض العقوبات على النظام الإيراني والحكومة الإيرانية ودعم الشعب لفعل الصواب وإعلان رفضه الأعمال الإرهابية بالخارج من قتل السوريين والبحرينيين واليمنيين".

وأضاف ماجد صادق بور خلال مظاهرات الجالية الإيرانية أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية أن الشعب في إيران قادر على إحداث التغيير، ونحن هنا لنطالب الولايات المتحدة بمواصلة سياسة الضغط القصوى والجالية اليوم مجتمعة من جميع الولايات لدعم خطة ترامب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ونريد التأكيد للمجتمع الدولي أن هناك بديلا سلميا، هناك معارضة منظمة متمثلة في المجلس الوطني الإيراني للمقاومة وهذا أكبر دليل على أن الناس في إيران قادرون على إحداث تغيير حقيقي.