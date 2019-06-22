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مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة بولاية هاواي الأمريكية قالت وزارة النقل بولاية هاواي الأمريكية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالولاية يوم الجمعة. وأضافت في بيان أن الطائرة ذات المحركين وهي من طراز كينج إير، سقطت قرب مطار ديلينجهام. وأشارت إلى أنه لا يوجد ناجون على ما يبدو.

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