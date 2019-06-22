الان تتابع إيران: موعد محاكمة رئيس بلدية طهران السابق بتهمة قتل زوجته لم يحدد بعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

قال القضاء الإيراني، اليوم السبت، إنه لم يحدد بعد موعداً لمحاكمة رئيس بلدية طهران السابق، لاتهامه بقتل زوجته، بحسب وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إيسنا).

في حين أفادت صحيفة “ايران” الحكومية، الأسبوع الماضي، أن محمد علي نجفي سيمثل للمحاكمة في محكمة طهران الجنائية في الأول من يوليو.

وسلم نجفي، 67 عاماً، نفسه، واعترف بإطلاق النار على زوجته الثانية، ميترا أوستاد، في 28 مايو الماضي في منزلهما بشمال طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، وإذا أدين قد يواجه نجفي عقوبة الإعدام.

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ونقلت وكالة الأنباء عن غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم القضاء قوله إنه: “لم يحدد بعد موعد لجلسة استماع في قضية نجفي”.

ونجفي سياسي مخضرم عمل في السابق مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتعليم.

وانتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكن استقال في أبريل 2018 بعد توجيه محافظين انتقادات له لحضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.

وغطت وسائل الإعلام الرسمية القضية بشكل واسع، وهو أمر نادر في هذا البلد حيث الفضائح التي تطال سياسيين لا تتم عادة الإضاءة عليها عبر الإعلام.

وتزوج نجفي من أوستاد بدون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح قانوناً لكن غير محبذ اجتماعياً.