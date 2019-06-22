الان تتابع شركات الطيران الهندية تقرر تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيودلهي - الخليج 365: قالت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم، في تغريدة عبر “تويتر”: إن كل شركات الطيران الهندية قررت وبالتشاور معها تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب. وأضافت المديرية أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك.

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