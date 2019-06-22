كتبت رباب فتحى
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الجمعة إنه لا يريد حربا مع إيران ، لكن إذا حدث ذلك فسيكون هناك "دمارا لم تره من قبل يتسبب فى محوها ".
وأضاف الرئيس فى مقابلة حصرية مع شبكة "إن بى سى" "لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك"، قائلا إنه لا توجد شروط مسبقة للمحادثات الأمريكية مع طهران.
وقال ترامب "لا يمكنك امتلاك أسلحة نووية". "وإذا كنت تريد التحدث عن ذلك ، جيد. وإلا ، يمكنك العيش في اقتصاد مدمر لفترة طويلة قادمة."
كما ناقش ترامب عملية صنع القرار التي قادته إلى وقف الضربات على إيران ، قائلاً إنه لم يعطِ الموافقة النهائية...
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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