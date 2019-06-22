مستشار الغريب: مشاركة لبنان في مؤتمر "استانا" مهمة جدا ونرحب بها

أكّد المستشار الإعلامي لوزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، ​جاد حيدر​ أن "الظروف في ​سوريا​ لا تدعو ليغادرها أي مواطن"، مشيرًا إلى أن "​النزوح​ الاقتصادي هو الورقة التي أعدتها الوزارة وهي منجزة وهناك مناقشات أخيرة لتدخل بعدها الى ​مجلس الوزراء​".

ولفت حيدر، في حديث إذاعي، إلى أن "الوفد الروسي الذي زار ​لبنان​ الأسبوع الماضي دعا لبنان للمشاركة في مؤتمر "​استانا​" كمراقب. فمشاركة لبنان بأي مؤتمر عن النازحين في العالم مهمة لأنه معني بذلك، ومشاركته في مؤتمر "استانا" مهمة جدًا لأنه رحّب بالمبادرة الروسية. ونحن نرحب بهذه المشاركة حتى لو كانت كمراقب من دون الحق في التصويت، فهذا مهم أيضًا".

وشدّد على أن "للبلديات دور كبير في إقفال المحال التجارية التي يديرها سوريون بطريقة غير قانونية بالشمع الأحمر"، مضيفًا أنه "إذا لا تريد البلدية أن تقوم بذلك فأقله التواصل مع فريق ​وزارة الاقتصاد​ لتأخذ الاجراءات اللازمة".

وعن زيارات الوزير الغريب الى سوريا، كشف حيدر أن "الوزير رأى أن زيارة سوريا ستحصل في كل مرة تستدعي الحاجة لذلك".