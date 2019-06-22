جريصاتي: من غير المطلوب أن تقوم كل بلدة بتمديد صرف صحي على نفقتها

واصل وزير ​البيئة​ فادي جريصاتي زيارته الى ​البقاع الغربي​، وشدد في تصريح على أنه "من غير المطلوب أن تقوم كل بلدة بتمديد صرف صحي على نفقتها، هذه الشبكات يمكن تمويلها من اتحاد البلديات ولم يطلب أحد من أي بلدة أن تقوم بتمديد شبكة بنفسها"، مشيرا الى أن "هناك شبكات منجزة وشبكات نموذجية وشبكات تنتظر التمديد".

ولفت الى أن " التجربة تتكرر وهناك دول ومؤسسات تساعد مثل USAID وUNDP، لكن المهم المتابعة من قبل البلديات وان تعرف هذه البلديات ماذا تريد"، متسائلا: "لماذا تختبئ وراء اصبعنا واتحاد البلديات مفروض به أن يجد الحل لنفسه".

وردا على سؤال حول ال​كسارات​، قال: "منطقة يسكنها 300 الف نسمة هناك كسارات لديها استثناءات وهناك كسارات يسمح لها القانون بالعمل وهؤلاء يمكنهم تلبية حاجات السوق"، مذكرا أن "هناك مخططا توجيهيا واناس لديهم رخصة الناس المرخصة "ما فينا ندق فيها" وهناك قرار من ​مجلس الوزراء​ واعطيت استثناءات يعمل فيها وخارج المخطط التوجيهي لا يستطيع احد العمل وسام لي عليه".