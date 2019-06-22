رئيس بلدية بحمدون للسفير الإماراتي: لبنان سيبقى بشعبه وأرضه وفيا لكم قيادة وشعباً

أكّد رئيس بلدية ​بحمدون​ الضيعة ​وليد خيرالله​، خلال استقباله سفير دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ على مأدبة غداء تقديرًا على الجهود المبذولة من أجل إقامة وتجهيز مستوصف في بلدة بحمدون الضيعة، أن "سجل ​الإمارات العربية المتحدة​ وبصماتها في لبنان لا تعد ولا تحصى"، مشيرًا إلى "أننا ننظر اليها بعين الشقيق الذي لم يتخل يوماً عن شقيقه فوقفت الى جانب لبنان وقدمت له الدعم حتى عاد الى سابق عهده واستعاد عافيته".

وشدد خيرالله على أن "لبنان سيبقى بشعبه وأرضه وفياً للإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وهم الذين باتوا يعتبرون لبنان وطنهم الثاني ونحن سنبقى معكم على الوعد والعهد لما فيه مصلحة لبنان التي لا تميزون بينها وبين مصلحة دولة الإمارات، التي نوجه اليها من خلالكم يا سعادة السفير بتحية المودة والإحترام".

من جهته، لفت الشامسي إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستبقى دائماً الى جانب لبنان وشعبه دون تمييز بين لبناني وآخر على أساس المذهب أو الدين، لأن الإمارات دولة قائمة على مفهوم المواطنة ولن تتوانى عن تقديم كل دعم"، موضحًا أن "العلاقات بين لبنان ودولة الإمارات تأسست في عهد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, ولا زالت هذه العلاقة مستمرة مع رئيس ​الدولة​ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي يكن كل المودة والإحترام للبنان وشعبه".

ورأى الشامسي أن "دور اللبنانيين المقيمين في الإمارات والتي ينظر اليهم كمواطنين في بلدهم، هو لهم بصماتهم المشكورة منذ عشرات السنين" مؤكدًا أن "العلاقة بين لبنان والإمارات مستمرة على أسس التعاون والأخوة".