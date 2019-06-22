ضاهر: مجلس المندوبين أخذ قرار استمرار الاضراب ويجب إحترام الديمقراطية

أعلن رئيس ​رابطة ​الاساتذة​ المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ ​​يوسف ضاهر​، أنه "لن يكون هناك تعليم ويجب أن نحترم الديمقراطية، فالأساتذة اليوم قالوا كلمتهم وقرارهم واضح، أما المطلوب الآن فهو التضامن"، مشددا على أن "مكطالبنا خطوط حمراء".

ودعا "إدارة الجامعة والسلطة الى الإستماع الى وجع وغضب الاساتذة"، مشيرا الى أن "ما سيحصل الأسبوع المقبل هو تكثيف الإتصالات وإعتصامات أمام ​مجلس النواب​".

وأكد أن "مجلس المندوبين أخذ قرار استمرار الاضراب وسنرفع المطالب من جديد، متسلحون بمجلس المندوبين الذين فوضوا الهيئة التنفيذية للتفاوض"، مشددا على أن "الجامعة عصية عن التدجين، والتباين بالآراء غنى والمهم أن يكون تحت إطار الرابطة".

ولفت ضاهر الى أن "الأساتذة عبروا عن رأيهم وطموحاتهم"، وعما سيحل ب​العام الدراسي​، قال: "العام الدراسي سيستمر، فنحن علمنا في آشهر أب وأيلول وتشرين أيام"، مشيرا الى أنه "إذا زادت موازنة الجامعة وشعر الأستاذ بالراحة النفسية سيثبت هنا، نحن نريد تثبيت الأستاذ والطالب في الجامعة، ونريد أن تبقى هذه الجامعة للشعب".