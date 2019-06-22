الاب جلخ يكرم الشاعر ادونيس في احتفال اقيم بالانطونية

رأى رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​الأب ميشال جلخ​ في كلمة له خلال احتفال سلسلة "اسم علم" بنسختها الثالثة عشرة بالشاعر ​أدونيس​ الى أن "اسم علَم" بنسختها الثالثة عشرةَ، تزداد مع العمر نُضجًا وألقًا، مُراكِمةً احتفالاتِها ومجلَّداتِها سجلًّا ذهبيًّا عنوانُه الوفاءُ للمُبدعين"، مضيفا: "بعدما كرَّمت كبارًا في الفلسفةِ والفنونِ والعلومِ الإنسانيَّة على اختلافِها، ها هي تحتفي بكبير هو جَمعٌ بصيغةِ المفرَد، يجمع في شخصه ونتاجه رؤيويَّة الشعر، وعمقَ الفلسفة، وإبداع الفنِّ التشكيليِّ، وإشكاليّات الثقافة جميعَه".

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