أبو فاضل: الطائف خطيئة كبرى ومجزرة وجنبلاط يريد ان يبقى بيضة القبان

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل في حديث تلفزيوني أن "الطائف خطيئة كبرى ومجزرة"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية في الطائف ترأس اذا حضر، هو قائد القوات المسلحة التي تتبع الى مجلس الوزراء"، مشددا على أن "القضاء في لبنان أصبح "مسيبا" منذ تسلم مجلس الوزراء الصلاحيات في الطائف".
وفي موضوع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنيلاط، أكد أنه "لا يزال الاقوى لدى الطائفة الدرزية ولكنه يريد أن يبقى "بيضة القبان"، ضيفا: "هناك حلف بين جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سليمان فرنجيه مقابل رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل يعمل على الارض".
ولفت جوزيف أبو فاضل الى أن "ترامب أدخل الى أميركا ألف مليار دولار عبر فرض ضرائب على البضاعة الصينية وغيرها، وعبر اجبار الحكام العرب على دفع الاموال مقابل حمايتهم".
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