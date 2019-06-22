أبو فاضل: الطائف خطيئة كبرى ومجزرة وجنبلاط يريد ان يبقى بيضة القبان

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ في حديث تلفزيوني أن "الطائف خطيئة كبرى ومجزرة"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية في الطائف ترأس اذا حضر، هو قائد ​القوات المسلحة​ التي تتبع الى ​مجلس الوزراء​"، مشددا على أن "القضاء في ​لبنان​ أصبح "مسيبا" منذ تسلم مجلس الوزراء الصلاحيات في الطائف".

وفي موضوع رئيس ​الحزب الاشتراكي​ وليد جنيلاط، أكد أنه "لا يزال الاقوى لدى ​الطائفة الدرزية​ ولكنه يريد أن يبقى "بيضة القبان"، ضيفا: "هناك حلف بين جنبلاط ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والنائب ​سليمان فرنجيه​ مقابل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والوزير ​جبران باسيل​ يعمل على الارض".

ولفت جوزيف أبو فاضل الى أن "ترامب أدخل الى ​أميركا​ ألف مليار دولار عبر فرض ضرائب على البضاعة الصينية وغيرها، وعبر اجبار الحكام العرب على دفع الاموال مقابل حمايتهم".