الخارجية الأميركية تنفي تقارير عن توجيه ترامب رسالة إلى طهران عبر مسقط

نفت ​وزارة الخارجية الأميركية​ صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال ​واشنطن​ رسالة إلى ​طهران​ على خلفية إسقاط ​طائرة​ مسيرة أميركية، ووصفت تلك التقارير بأنها دعاية إيرانية.

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