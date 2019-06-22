أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ألغى ضربة عسكرية ردا على إسقاط طهران لطائرة أميركية مسيرة".
وأشارت ميركل خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية الى أن "قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية"، مضيفة: "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي بشأن إيران وهذا ما نعمل عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: سيتم طرح قضية ايران خلال قمة العشرين في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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