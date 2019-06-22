الحكومة اليمنية توقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانئ عربية

أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية عن وقف استيراد ​النفط​ من 3 موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ ​سلطنة عمان​ و​العراق​، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة ​الشارقة​".

وأشارت إلى أن "الإجراءات والضوابط والشروط المطروحة من قبلها تأتي للحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".

يذكر أن اللجنة الاقتصادية هي جهة حكومية يمنية تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين التي تستقبل معظم ​الوقود​ المستورد من الخارج.