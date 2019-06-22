طلاب الثانوية بالأقصر: "الفيزياء صعب والتاريخ طويل" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شكا طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من صعوبة امتحاني مادتي التاريخ والفيزياء بشعبتي الأدبي والعلمي.

وقال الطالب محمد جاد إن امتحان الفيزياء تضمن عدة نقاط غير مباشرة وإجابتها تحتاج لمجهود ذهني كبير على غير المتوقع.

فيما شكا الطالب عبدالرحمن جمال من طول امتحان مادة التاريخ قائلاً أن الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحان التاريخ لم يكن كافيا وكنا بحاجة لمزيد من الوقت .

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وقال عبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان 6489 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي على مستوى مدارسها.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.