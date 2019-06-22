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بولتون يصل إسرائيل لحضور اجتماع تشارك فيه روسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب- (د ب ا):

وصل جون بولتون ،مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس دونالد ترامب، إلى إسرائيل اليوم السبت،لحضور اجتماع تشارك فيه روسيا.

وتوقعت صحيفة"جيروزاليم بوست" التي أوردت التقرير أن يلتقي بولتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الأحد في اجتماع خاص يتم خلاله مناقشة المخاوف الأمنية الإقليمية.

وقالت الصحيفة أن الاجتماع سوف يشارك فيه أيضا أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، حيث تعرض إسرائيل وجهات نظرها،وتستمع لوجهات نظر روسيا والولايات المتحدة.

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كان نتنياهو قد أعلن في الثلاثين من الشهر الماضي عن عن عقد هذا الاجتماع الثلاثي في القدس لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا بسبب التصعيد بين الولايات المتحدة وايران على خلفية تشديد الأولي العقوبات على الأخيرة، وخاصة الصادرات النفطية الإيرانية.

ومما ساهم في تأجيج التوترات، قيام ايران باسقاط طائرة مسيرة امريكية داخل مجالها الجوي بحسب طهران، ولكن الولايات المتحدة تقول انه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.

وهدد نتيناهو بعدم السماح لإيران بالمتوضع عسكريا في سورية المجاورة لبلاده.

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