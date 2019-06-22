بالصور.. تباين أراء طلاب الثانوية بكفر الشيخ عن مستوى التاريخ والفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم السبت، عقب انتهاء امتحان مادتي التاريخ للقسم الأدبي، والفيزياء للقسم العلمي.

الطالبة حبيبة فهد جاويش، قالت لـ"الخليج 365"، إن أسئلة امتحان مادة التاريخ وعددها 40 كانت تمتاز بالسهولة واليسر وأغلبها تحتوي على معلومات من بينها من وضع دستور 2014 بجانب أسئلة خاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

Advertisements

وتضيف الطالبة جيهان أحمد عادل، أن امتحان مادة التاريخ كان يحتوي على عدة نقاط معروف مجمل إجابتها لدى العامة وليس كطلاب فقط وذلك من واقع الأحداث التي مرت بها مصر خلال سنوات ماضية وفي النهاية الأسئلة لا يوجد بها أي غموض وواضحة تماما.

وفي السياق، أكدت الطالبة روان عادل، لمصراوي أن أسئلة مادة الفيزياء كانت سهلة ولكن زمن الإجابة غير كافٍ، فالاسئلة تحتاج للتفكير "للإجابة عنها".

وتؤيدها زميلتها هناء علي في الرأي، لافتة إلى أن أسئلة مادة الفيزياء وعددها 45 كانت واضحة تماما وفي مستوى الطالب المتوسط.