العراق.. تنافس على العقارات والمزارات بين الوقفين الشيعي والسني

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، بـ"السيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة".
وقال الشمري: "نستنكر ونشدد بأشد العبارات الأفعال التي يقوم بها ديوان الوقف الشيعي ممثلا برئيسه علاء الموسوي ومحاولاتهم المستمرة في الهيمنةوالسيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة في محافظة نينوى، مستغلين بذلك تجاهل الحكومة وإهمالها لتلك المحافظة المنكوبة".
وتابع: "هؤلاء تناسوا ما قد ينتج عن ذلك من أهداف لا تصب إلا في
وأضاف: "نحن نؤكد أحقية الوقف السني بجميع هذه الأوقاف وفقا للسندات والحجج الوقفية، وعلى رئيس الوزراء التدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أهلها وعدم السماح لهذه التجاوزات المقيتة والتي تعمل وفقا لأجندة هدفها زعزعة أمن البلد واستقراره وتلاحمه".
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