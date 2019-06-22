أشار المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الروسية بأن منتدى "الجيش – 2019"، سيكشف نهاية يونيو الجاري عن مدرعة "بي تي– 3 إف" البرمائية المزودة ببرج قتالي متحكم به عن بعد. وأضاف أن البرج مزود بنظام جيروسكوبي خاص بموازنة جهاز التسديد والأسلحة، ما يسمح بإطلاق النيران وتدمير الأهداف أثناء التحرك على الأرض وفي الماء أيضا. الماء أيضا. بالأضافة الى أنه تم تزويد البرج القتالي للعربة المدرعة برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم ومقياس المسافة الليزري وجهاز التسديد الليلي وعداد الطلقات. Advertisements يذكر أن مدرعة "بي تي – 3 إف" نصبت على منصة عربة "بي إم بي – 3" وتستخدم لنقل مشاة البحرية وأفراد قوات خفر الشاطئ وغيرها من القوات وكذلك لدعم قوات الإنزال ناريا. وتتسع المدرعة لـ17 فردا، بمن فيهم أفراد الطاقم. ولديهم جميعا مقاعد قابلة للطي تخفف الصدمة عند انفجار لغم أو عبوة ناسفة تحت العربة. ونوه مدير شركة "روستيخ" لشؤون الأسلحة الكلاسيكية والذخائر والكيمياء، سيرغي أبراموف إلى أن مدرعة " بي تي – 3 إف" تتميز بالفاعلية العالية والمتانة وسهولة الصيانة والمواصفات القتالية الممتازة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى "الجيش – 2019" يكشف عن مدرعة برمائية جديدة ببرج أوتوماتيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.