وزير بريطاني يزور إيران لإطلاق "تواصل بناء" مع حكومتها

قالت الحكومة البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط فيها، آندرو موريسون، يزور طهران غدا الأحد على خلفية تفاقم

التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.واستطردت الخارجية البريطانية في بيان أصدرتهاليوم: "على خلفية زيادة التوترات الإقليمية وفي مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي، تتيح هذه الزيارة فرصة لإطلاق تواصل منفتح وصريح وبناء مع حكومة إيران".