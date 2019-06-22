روسيا: مستعدون للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب.
وأضاف بوتين في تصريح لقناة روسيا اليوم السبت : "أن الشخص الذي يختاره حزب المحافظين هو من سيكون رئيساً للوزراء، وسنعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب".
وحول أي من المرشحين لهذا المنصب يؤيده أو يفضله، أوضح بوتين أنه لا يوجد مرشح مفضل بالنسبة له في هذا السباق.
وفيما يتعلق بمطالب اليابان بإنزال العلم الروسي من
يُذكر أن الرئيس الروسي سيلتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان نهاية يونيو الجاري لمواصلة الحوار حول عقد معاهدة سلام بين البلدين.
وعلى صعيد آخر، شارك بوتين اليوم مع مسؤولين في البلاد بمراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الذكرى 78 لبداية الحرب الوطنية
ويصادف اليوم الذكرى الـ 78 لبداية الحرب الوطنية
يشار إلى أن مصطلح الحرب الوطنية العظمي يستخدم في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لوصف الفترة ما بين 22 يونيو 1941 و9 مايو 1945 على الجبهات المختلفة للحملة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية والتي دارت معاركها بين الاتحاد السوفيتي من جهة وألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى.
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