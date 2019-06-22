لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون فى حريق شب صباح اليوم السبت بمبنى بالدائرة الحادية عشرة في باريس.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية أن الحريق بدأ في حوالي الساعة الخامسة صباحا في مبنى مكون من 6 طوابق ويضم مطعما أيضا، مشيرة إلى أن 27 شخصا من المصابين إصاباتهم طفيفة عقب استنشاق

وقال عمدة الدائرة فرانسوا فوجلين، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إنه على حد علمه فإن المبنى لم يكن به أي مشاكل هيكلية.

وتتواجد السلطات الفرنسية، من بينها مفوض شرطة باريس، في موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

صباحا في مبنى مكون من 6 طوابق ويضم مطعما أيضا، مشيرة إلى أن 27 شخصا من المصابين إصاباتهم طفيفة عقب استنشاقالدخان المتصاعد من الحريق.وقال عمدة الدائرة فرانسوا فوجلين، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إنه على حد علمه فإن المبنى لم يكن به أي مشاكل هيكلية.وتتواجد السلطات الفرنسية، من بينها مفوض شرطة باريس، في موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 31 في حريق بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.