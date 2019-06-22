بوتين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول

شارك الرئيس الروسي بوتين، مع مسئولين في البلاد، اليوم السبت، بمراسم وضع الزهور على ضريح الجندي المجهول جانب جدار الكرملين بمناسبة يوم الحزن والذكرى.
وتصادف اليوم 22 يونيو الذكرى الـ78 لبدء الحرب الوطنية العظمى، عندما بدأت ألمانيا النازية الهجوم على الاتحاد السوفيتي عام 1941.
وتنظّم في هذا اليوم فعاليات في المؤسسات الثقافية والمتاحف، والمكتبات، والحدائق العامة مكرسة لأبطال الحرب الوطنية العظمى. ويصلي المؤمنون في مساجد وكنائس موسكو وغيرها من المدن الروسية على أرواح ضحايا تلك الحرب.
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