الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يزور إيران غداً

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إن أندرو موريسون وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية سيزور إيران، غداً الأحد، لإجراء محادثات "صريحة وبناءة" في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع الحكومة الإيرانية".

وأضاف البيان أن موريسون سيدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في المنطقة وسيعبر عن المخاوف إزاء "سلوك إيران في المنطقة وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به بالكامل".

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وفرضت واشنطن عقوبات جديدة لتعطيل تجارة النفط الإيرانية الحيوية لردعها عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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وألحقت العقوبات الأميركية أضراراً بالاقتصاد الإيراني، إذ قوضت صادراته النفطية ومنعته من التعامل عبر النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.