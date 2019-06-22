كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قائد الحوثيين لجبهة رازح مع 8 من مرافقيه بغارة للتحالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري مع 8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما قُتل سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم ثلاثة قادة في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المواجهات في جبهة الأمن المركزي أدت إلى مقتل قائد مليشيا الحوثي المدعو "أبو علي"، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.

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وفي محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي، سيطر الجيش الوطني على تبة "القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في مديرية رازح غرب المحافظة.

أما محافظة البيضاء، فتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، اضافة الى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية.

من جانب آخر، فجّرت ميليشيا الحوثي جسرا في الخط العام بمنطقة "القراعية"، غربي مديرية قعطبة والذي يربط بين محافظتي الضالع واب.