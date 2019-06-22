كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال إيراني يحذر: أي تحرك ضد طهران سيكون له عواقب وخيمة في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر جنرال إيراني، اليوم السبت، من أن أي تحرك ضد طهران سيكون له عواقب وخيمة على المصالح الأمريكية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، العميد أبو الفضل شيكارشي، لوكالة الأنباء، إن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل النار في مصالح أمريكا وحلفائها.

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وحسب المجنرال: "اليوم، الوضع في المنطقة لصالح إيران. إذا ارتكب العدو - وخاصة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة - عليك أن ترتكب الخطأ العسكري المتمثل في إطلاق براميل البارود في مصالح أمريكا، فسوف يتم إشعال النار في المنطقة".

تم اتخاذ قراره بعد فترة وجيزة من إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز نورثروب جرومان آر كيو -4 جلوبال هوك تحلق فوق مقاطعة هرمزجان الساحلية، مدعيًا، أنها انتهكت المجال الجوي للبلاد.