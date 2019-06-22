كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاتحاد" الإماراتية تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وحسب "رويترز" قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران، اليوم السبت، إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي حتى إشعار آخر.

كانت هيئة الطيران المدني الإماراتية قالت، صباح اليوم، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

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فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أمس الجمعة، أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

وأعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها "نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن منطقة أي مخاطر محتملة".

وجاء قرار طيران الإمارات وعدة شركات إماراتية أخرى عقب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا، بتفادي التحليق المدني في الأجواء الإيرانية.