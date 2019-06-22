كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين": روسيا لا تخطط لإنزال علمها من فوق جزر الكوريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لا تخطط لإنزال علمها من فوق جزر الكوريل على الرغم من المطالبات الإقليمية لليابان.

وقال الرئيس الروسي: "لا. ليس لدينا مثل هذه الخطط"، مؤكدًا أن روسيا لن تنزل علمها.

وأضاف "بوتين"، يوم الخميس، ردًا على أسئلة الصحفيين بعد جلسة أسئلة وأجوبة "الخط المباشر"، أنه يتوقع أن يواصل الحوار مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بما في ذلك بشأن مسألة معاهدة السلام، في الاجتماع الثنائي المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

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في يناير، أطلقت روسيا واليابان محادثات شاملة تهدف إلى توقيع اتفاقية سلام. وتجري المفاوضات أيضًا على أعلى مستوى. ومن المقرر أن يجتمع "بوتين" و"أبي" خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الأسبوع المقبل.

منذ فترة طويلة العلاقات الروسية اليابانية معقدة بسبب حقيقة أن البلدين لم يوقعا أبدًا معاهدة سلام الحرب العالمية الثانية.

والقضية الرئيسية التي تعيق البلدين هي الخلاف حول مجموعة من أربع جزر الكوريل - إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي.