كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني يزور إيران غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بريطانيا، إن وزير الشرق الاوسط البريطاني "اندرو موريسون" سيزور ايران يوم الاحد لاجراء محادثات "صريحة وبناءة" مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بعد سقوط طائرة أمريكية بدون طيار.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان "في هذا الوقت الذي يزداد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي، تعد هذه الزيارة فرصة لمزيد من الانفتاح والصراحة والبناء مع الحكومة الإيرانية".

وسوف يدعو موريسون إلى وقف التصعيد العاجل في المنطقة ويثير مخاوف بشأن "سلوك إيران الإقليمي وتهديدها بوقف الامتثال للاتفاق النووي الذي ما زالت المملكة المتحدة ملتزمة به تمامًا".

