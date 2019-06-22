كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ نحو199 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز خفر السواحل الليبي، اليوم السبت، إنقاذ نحو 199 مهاجر كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية.

وقال العقيد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية التابعة للحكومة في طرابلس لوكالة "سبوتنيك" إن "دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت خلال الأربعاء والخميس والجمعة 19 و20 و21 يونيو 2019، من إنقاذ 5 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 199 مهاجر غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".

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وكشف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية عن الزوارق التي اشتركت بعملية الإنقاذ، مشيرا إلى ان الزورق فزان التابع لقطاع طرابلس قام بثلاث عمليات إنقاذ بواقع عملية واحدة لكل يوم تم إنقاذ ما مجموعه 66 مهاجر غير شرعي كانوا على متن ثلاث قوارب مطاطية، والزورق "تليل" من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019، تمكن فيها من إنقاذ 30 مهاجر غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي، بينما الزورق "أوباري" من القطاع الأوسط قام أيضاً بعملية إنقاذ واحدة يوم الجمعة 21 يونيو 2019 تمكن فيها من إنقاذ 103 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي".

وأكد قاسم أن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة ،السودان، وجنوب السودان، والسنغال، والصومال، ومصر، اريتريا، وأثيوبيا، فضلا عن ثمانية من بنغلاديش، مشيرا إلى وجود عدد قليل من النساء من بين المهاجرين لم يتم التمكن من إحصائهم.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تم نقلهم والوصول بهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات ، نقطة طرابلس لحرس السواحل بالقاعدة، نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل، نقطة الخمس لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، الزاوية، الخمس".