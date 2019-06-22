كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أكسون" قد تبيع جميع حصصها في الحقول النرويجية البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الشركة لصحيفة Dagens Naeringsliv التجارية اليومية، إن شركة اكسون موبيل تفكر في بيع كل الحصص التي تملكها في حقول النفط والغاز قبالة الساحل النرويجي.

وقبل عامين قامت كبرى الشركات الأمريكية - أكبر شركة نفط في العالم - ببيع أصولها العاملة في المنطقة، ولكنها احتفظت بحصص في أكثر من 20 مجالًا آخر، بما في ذلك "Snorre" التي تديرها "Equinor" و"Ormen Lange" التي تديرها "Shell".

ونقلت الصحيفة النرويجية عن خبير صناعي لم تذكر اسمه قوله إن الأصول يمكن أن تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار.



وبلغ صافي إنتاج شركة إكسون موبيل من الحقول قبالة النرويج حوالي 170.000 برميل من النفط المكافئ يوميًا في عام 2017.

