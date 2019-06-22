بوتين: موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "الشخص الذي يختاره الحزب هو من سيكون رئيساً للوزراء. سنعمل مع أي شخص."

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وردا على سؤال الصحفيين حول أي من المرشحين لهذا المنصب يؤيده رئيس الدولة الروسية، أكد أنه بالنسبة له لا يوجد المرشح المفضل في هذا السباق.