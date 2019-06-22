كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مثير.. ترامب رئيسا لأمريكا إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة في صفحته على تويتر مقطع فيديو، يثير احتمال بقائه في رئاسة الولايات المتحدة "للأبد".

ويظهر الفيديو غلافا لمجلة "تايم"، التي تقدم تقريراً عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين، ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترامب 2028" ثم "ترامب 2032" وصولا إلى "ترامب 2048".

وحينما تتركز الصورة على ترامب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترامب إلى الأبد".

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في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي قرار الترشح لولاية ثانية وأطلق حملته لانتخابات عام 2020.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر من العام المقبل.