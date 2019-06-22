كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات طيران عالمية تمنع رحلاتها من الطيران في المجال الجوي الخاضع لسيطرة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركات الطيران العالمية، إنها ستعيد توجيه الرحلات لتجنب الأجواء التي تسيطر عليها إيران عبر مضيق هرمز وخليج عمان بعد أن منعت هيئة الطيران الأمريكية ناقلاتها من المنطقة حتى إشعار آخر.

وجاء أمر الطوارئ الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار على ارتفاع عال بصاروخ أرض جو، مما أثار مخاوف بشأن تهديد سلامة شركات الطيران التجارية.

وكان سقوط طائرة "جلوبال هوك" غير المسلحة، والتي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 60000 قدم (18300 متر)، الأحدث في سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج، وهو شريان بالغ الأهمية لإمدادات النفط العالمية، والتي شملت ضربات متفجرة على ست ناقلات نفط.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، وفقًا لتطبيقات تتبع الرحلات الجوية إن أقرب طائرة مدنية كانت تعمل على بعد حوالي 45 ميلًا بحريًا من الطائرة بدون طيار عندما تم إسقاطها.