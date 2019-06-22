كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة بشأن بحر الصين الجنوبي في بانكوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تشكلت منذ أكثر من نصف قرن تاريخيًا في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة لأنها لا تعمل إلا بتوافق الآراء وترفض المشاركة في أي مسألة تعتبر داخلية لدولة عضو.
ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون مدونة قواعد السلوك للمفاوضات بشأن بحر الصين الجنوبي، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم ونقطة اشتعال محتملة، وفقًا لما قاله العديد من أعضاء الآسيان وكذلك الصين.
وقال مارتي ناتاليجاوا وزير خارجية إندونيسيا السابق: "من المشجع أن نرى أن المحادثات بين الآسيان والصين بشأن لجنة التفاوض الحكومية الدولية قد استمرت".
وأضاف: "ومع ذلك، هناك خطر حقيقي من أن التطورات على الأرض - أو بشكل أكثر تحديدًا في البحر - تفوق بكثير التقدم الذي أحرزته COC".
ونشرت تايلاند، البلد المضيف حوالي 10000 من قوات الأمن في جميع أنحاء بانكوك لحضور القمة، واضعين في اعتبارها قبل عقد من الزمان عندما استضافت تايلاند مؤخرًا قمة الآسيان وعشرات من المحتجين الموالين لرئيس الوزراء السابق المخلوع من الجيش ثاكسين شيناواترا شقوا طريقهم إلى مكان الاجتماع.
ولكن في صباح يوم السبت، كانت مجموعة صغيرة فقط من الناس قد خططت لتنظيم مظاهرة للاحتجاج حول انتخاب برايوت نتاج نظام مزور، وقالوا محتاجين "الشخص الذي يشغل منصب رئيس الآسيان والذي يرحب بالجميع اليوم، لم يأت من انتخابات نظيفة ونزيهة".
ولكن أوقفت الشرطة المجموعة قبل أن تتمكن من الوصول إلى نقطة التقاء بالقرب من مكان انعقاد القمة.