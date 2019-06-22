كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة بشأن بحر الصين الجنوبي في بانكوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح زعماء من جنوب شرق آسيا قمة تستمر يومين في بانكوك يوم السبت رغم أنه لم يتضح ما الذي يمكن أن تحرزه مجموعتهم المكونة من عشرة بلدان بشأن النزاعات في بحر الصين الجنوبي ومحنة الروهينجا العرقية التي فرت من ميانمار.

وتشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تشكلت منذ أكثر من نصف قرن تاريخيًا في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة لأنها لا تعمل إلا بتوافق الآراء وترفض المشاركة في أي مسألة تعتبر داخلية لدولة عضو.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون مدونة قواعد السلوك للمفاوضات بشأن بحر الصين الجنوبي، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم ونقطة اشتعال محتملة، وفقًا لما قاله العديد من أعضاء الآسيان وكذلك الصين.

وقال مارتي ناتاليجاوا وزير خارجية إندونيسيا السابق: "من المشجع أن نرى أن المحادثات بين الآسيان والصين بشأن لجنة التفاوض الحكومية الدولية قد استمرت".

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