تقاطر الآلاف من الأنصار المغاربة، في الساعات القليلة الماضية، ومازالوا يتقاطرون على العاصمة المصرية القاهرة، من أجل متابعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للعناصر الوطنية، التي ستخوض، يوم غد الأحد، أول مبارياتها عن المجموعة الرابعة، أمام منتخب ناميبيا.
وخلق العشارات من الجماهير المغربية، خاصة بعض الأسماء التي دأبت على مرافقة “الأسود” في كل المنافسات القارية والعالمية التي يشارك فيها، أجواء استثنائية بمطار القاهرة، مساء أمس الجمعة، مباشرة بعد حلولها هناك.
وقد لقيت الجماهير المغربية، استقبالا من طرف سفير المغرب في مصر، الذي رافق الوفد الجماهيري المغربي، وقدم لهم مجموعة من الشروحات والتعليمات من أجل الإقامة في مصر، في فترة البطولة القارية.
إليكم جانب من هذه الأجواء في هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير مغربية تخلق الحدث في مطار القاهرة واستقبال خاص من السفير المغربي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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