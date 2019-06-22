فنان يخلق الجدل في افتتاح “موازين” والسبب: المثلية-فيديو

خلق الفنان الكولمبي “جي بالفين”، ليلة افتتاح مهرجان موازين، أمس الجمعة، الجدل، بظهوره بألوان علم المثليين على شعره.

وغير “جي بالفين” لون شعره، إلى ألوان قوس قزح، التي ترمز للمثلية، للظهور باللوك الجديد في افتتاح مهرجان سهرات منصة السويسي بموازين في دورته 18.

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وقال جي بالفين عن تغير لون شعره: “بما أنني غير كامل وأحتاج إلى التسامح والعطف مع الآخرين، يجب أن أتسامح أيضا مع عيوب العالم حتى أتمكن من العثور على السر الذي يتيح لي علاجهم”.

وخلق الفنان الكولومبي أجواء حماسية، في منصة النهضة التي حجت لها آلاف الجماهير.

تجدر الإشارة إلى أن منصة السويسي تستقطب هذه السنة نجوما عالمين لامعين، أمثال مالوما، ولاغتيست، وديدجي مارشميلو.