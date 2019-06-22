نائب العثماني: سيكون خطأ جسيما لو تخلف الــPJD عن المشاركة في مسيرة “الرباط”

قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن موقف حزب العدالة والتنمية الداعم لمسيرة يوم غد الأحد، الرافض لصفقة القرن، أملاه الانتماء للقضية.

وأضاف نائب العثماني، في تدوينة بالفايسبوك، “كان سيكون خطأ جسيما لو تخلفنا أو ترددنا، ويقيننا أن هذا الموقف سيكون له ما بعده وهو الإسهام في القيام ببعض الواجب والإسهام في بقاء القضية حية في قلوبنا وعقولنا جميعا، وفي أقل الأحوال يَحْسُنُ أن نُبْقِي الشمعة مشتعلة بدل أن نَرْكَنَ إلى من يلعنون الظلام”.

وجاءت تدوينة العمراني، ردا على الأمين العام السابق لاتحاد البرلمانات العربية نورالدين بوشكوج، الذي تحدث في تدوينة له عن وقوف حزب العدالة والتنمية وراء الدعوة لحشد المواطنين يوم الأحد القادم، للدعوة إلى مقاطعة ورشة المنامة”، واعتبره موقفه “خطأ جسيم سيكون له ما بعده”.

وأضاف العمراني، “لا تخفى عليكم المواقف الثابتة لبلدنا من القضية الفلسطينية، والتي هي أشهر من نار فوق علم وأنها ثابتة لم تزحزحها الرياح مهما اشتدت، وهي مصدر اعتزاز وافتخار لجميع المغاربة”.