قادة دول جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة آسيان في بانكوك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:13 مساءً, 22 يونيو 2019 م المناطق _ وكالات افتتح زعماء دول جنوب شرق آسيا اليوم قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تستمر يومين على الرغم من عدم وضوح التقدم الذي يمكن للرابطة تحقيقه في النزاعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ومعاناة الروهينجا الفارين من ميانمار.

ويتوقع مسؤولون أن تجرى مناقشة مدونة قواعد السلوك للمفاوضات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي .

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