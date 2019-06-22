علي عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من دوري MLS الأميركي

وأضافت أن "عدنان هو واحد من أربعة مدافعين فازوا بأكثر من 100 التحام وكذلك فإن لاعبي وايتكابس يسجلون أهدافاً اكثر بوجود علي عدنان على أرض الملعب، فقد سجلوا بمعدل 0.9 في 90 دقيقة حين يكون عدنان خارج الملعب و2.1 هدف في 90 دقيقة حين يكون عدنان داخل أرض الملعب".
وخلت التشكيلة من اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش واللاعب الانكليزي واين روني.
وضمت التشكيلة المثالية للنصف الاول من الدوري كل من:
ظهير ايمن: رايمن جاديس ( فيلادلفيا يونيون )
مدافع وسط: ايريك جودوي ( فانكوفر وايتكابس )
مدافع وسط: لياندرو جونزالس بيريز ( اتلانتا يونايتد )
ظهير ايسر: علي عدنان ( فانكوفر وايتكابس )
وسط ميدان: جوناثان دوس سانتوس ( لوس انجلوس جالاكسي )
وسط ميدان: ( ادوارد اتويستا )
جناح ايمن: كارلوس فيلا ( لوس انجلوس جالاكسي )
صانع العاب: كارلس جيل ( نيو انجلاند ريفولوشين )
جناح ايسر: ايزيكيل باركو ( اتلانتا يونايتد )
رأس الحربة: راؤول ريدياز ( سياتيل سوندورز )
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