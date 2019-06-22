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رئاسة جامعة الانبار توجه بسحب يد مدير قسم المتابعة واحد موظفيها

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وجه رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم، السبت، بسحب يد مدير قسم المتابعة في رئاسة الجامعة محمد مصلح واحد موظفي القسم.
وقالت رئاسة الجامعة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجامعة وجه بسحب يد كل من مدير قسم المتابعة في رئاسة الجامعة محمد مصلح شوقي، وعبد الاله عراك تركي موظفي في قسم المتابعة".

واضافت الرئاسة، أن "هذا القرار جاء لاتاحة المجال امام اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الجامعي اعلاه من انجاز عملها، ورفع التوصيات وعدم التاثير على سير التحقيق الإداري في الفعل الذي احيلوا من أجله على التحقيق، استناداً لاحكام المادة (١٧/ أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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