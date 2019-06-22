أزمة إيرانية ومبادرة إثيوبية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن إيران تقمع الأقليات الدينية ومعارضيها.. وقياديان بالمعارضة يحذران من استهداف أردوغان للأكراد.. و"الحرية والتغيير" في السودان تعلن قبول المبادرة الإثيوبية.. وقوات أمريكية تستعد لإجلاء 400 موظف من قاعدة عراقية.. والجاليات الإيرانية تطالب واشنطن بإسقاط نظام خامنئي.

وفي الاقتصاد، الليرة التركية تهوي 1% وسط قلق المستثمرين من انتخابات إسطنبول.. فاتورة الغاز الألمانية تقفز إلى 10 مليارات دولار في 4 أشهر.. 300 مليون دولار قرضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية في إثيوبيا.. والذهب الأعلى في 6 أعوام بدعم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة.

أما في الرياضة، فديربي كاونتي يجهز لإفساد مخطط تشيلسي لخطف لامبارد.. وفي الفن أبطال "توي ستوري 4" يستعيدون ذكرياتهم مع ألعاب

الطفولة.وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.