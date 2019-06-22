سيناتور أمريكي سابق: جماعة مجاهدي خلق بديل ديمقراطي لنظام الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بيل ريتشهيردسون، عضو سابق بالكونجرس وحاكم ولاية نيو مكسيكو السابق، إنه قلق بشأن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود وساطة سياسية بدلًا من الخيار العسكري من الجانبين.

وأضاف: "أنا هنا لدعم حركة مجاهدي خلق وحرية الديمقراطية في إيران، إنها منظمة شعبية وهي البديل لنظام الملالي، إنها تعمل من أجل حقوق الإنسان، والديمقراطية والملكية الخاصة وإيران غير نووية".