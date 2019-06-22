انت الان تتابع جنرال إيراني يحذر من أن "إطلاق رصاصة على إيران سيشعل المصالح الأميركية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

من العرض العسكري السنوي في طهران بحضور الرئيس حسن روحاني في 18 ابريل 2019

حذر الجيش الإيراني السبت الولايات المتحدة من أن أي هجوم على أراضي إيران ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأميركية في المنطقة.

وقال العميد ابو الفضل شكارجي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن "إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أميركا وحلفائها" في المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني "الوضع الإقليمي اليوم هو لصالح إيران". وتابع "إذا قام العدو وخصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطلاق النار على البارود الذي تقف عليه الولايات المتحدة، فإن مصالحها ستشتعل".

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وأكد العميد شكارجي أن "هذا الحريق سيبتلع الولايات المتحدة ومصالحها ومصالح حلفائها"، معتبراً أن "هدف العدو" وخصوصاً إسرائيل هو "تجريد إيران من السلاح".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد إيران لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، مواصلاً في الوقت نفسه التهديد بالرد على طهران التي أسقطت الخميس طائرة مسيرة أميركية.