الان تتابع الاتحاد للطيران تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: أعلنت شركة الاتحاد للطيران الاماراتية عن تعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان. وقالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران اليوم السبت إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان. وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي حتى إشعار آخر.

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